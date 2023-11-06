Сьогодні атакованому одеському музею виповнюється 124 роки, через російську атаку скасовувані заходи.

Одеський національний художній музей показав наслідки нічної атаки по історичному центру міста, яку здійснили російські окупанти.

Як повідомили в адміністрації музею, увечері 5 листопада Одеський національний художній музей значно постраждав через ракетну атаку РФ. "А вже сьогодні музейний день народження - 124 роки!... Одеський художній зачинено. Переносимо всі події та скасовуємо Free Entrance Day, як ми планували", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди не постраждали. Наразі триває процес оцінки пошкоджень, фіксація наслідків ураження та слідчі дії.

Адміністрація оприлюднила оперативну фотофіксацію музею. На фото зафіксовано ушкодження, яких зазнала старовинна будівля, зали, картини.

Серед постраждалих виставок: Марґіт та Романа Сельських "Сонце заходу / Sol occidens" з колекції Едуарда Димшица, Бориса Айзенберга "Квіти за відвалами", роботи Олександра Грехова, Стаса Жалобнюка "Black Sea", Володимира Семківа "Радість", Альбіни Ялози "Вівтар небесного війська", Kinder Album "Великі луги, рясні трави".

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, також прокоментував ситуацію з музеєм. "Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми "привітали" нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч. У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - заявив посадовець.

Наслідки ворожого удару також на відео зафіксувала мерія Одеси.

Важливі новини Одеси сьогодні - що треба знати про новий удар росіян:

Як повідомляв УНІАН, вночі російська армія завдала комбінованого удару по півдню України різними типами ракет та ударними дронами. Зокрема, Одесу атакували, за попередніми даними, "Оніксом" та "Іскандером-М". Влучено у середмістя, по законсервованій промисловій будівлі. Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.

Також по припортовій інфраструктурі міста окупанти спрямували дрони: 15 безпілотників знищено, але влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки зі збіжжям.

Вночі в Одесі постраждало 5 жителів міста. У середмісті посеред вулиці утворилася величезна вирва. Через пошкодження інфраструктури змінено маршрути трамваїв.

Що треба знати про одеський художній музей сьогодні

Одеський національний художній музей розташований в історичному центрі Одеси (на вулиці Софіївській), у палаці Наришкіних, що є пам'яткою архітектури початку XIX століття.

У 1888 році його купив міський голова Одеси Григорій Маразлі, та 1892 року передав будівлю місту, з метою влаштування в ньому музею витончених мистецтв. Відкриття музею відбулося у 1899 році. Нещодавно музей отримав статус "національний".

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