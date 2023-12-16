Юрій Ігнат зазначив, що окупанти намагаються обійти ППО України.

Російські окупанти 16 грудня атакували Україну, запустивши дрони-камікадзе з трьох напрямків. Росіяни можуть запускати "шахеди" навіть з вантажівок.

"Противник продовжує фактично щоночі наносити удари цими типами БПЛА. По всій території країни були безпілотники і летіли сьогодні з трьох напрямків, це і Брянська область, Приморсько-Ахтарськ і район Курська", – розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що майданчики запуску російських дронів неважливі, тому що окупанти можуть використовувати мобільні майданчики.

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"Ми бачили, що безпілотники типу "Шахед" випускали фактично з фури, з машини. Це контейнер, він може бути, де завгодно і здійснити ці пуски", – вказав військовий.

За його словами, росіяни запускають свої безпілотники з тимчасово окупованого Криму, і летять на Північ, а точкою входу є Херсонська або Одеська області.

Крім того, Ігнат вказав, що, незважаючи на постійні райони пусків "шахедів", загарбники намагаються змінювати маршрути, рухаючись на 5-10 кілометрів лівіше або правіше, щоб обійти українські системи ППО і мобільні вогневі групи.

Нічна атака РФ на Україну - головні новини

У ніч на 16 грудня російські окупанти знову атакували сплячі міста України. Після оголошення повітряної тривоги в ряді областей через атаку "шахедів" у передмісті Києва прогриміли вибухи.

За словами начальника КДВА Сергія Попко, загарбники повернулися до тактики зразка травня 2023 року.

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