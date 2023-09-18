18 ударних дронів з 24 випущених по Україні вдалося збити.

У ніч проти 18 вересня російські окупанти завдали масованої атаки по Україні зі застосуванням ударних БПЛА "Шахед" та крилатих ракет різного типу.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил, загалом ворог випустив по містах України 41 повітряну ціль.

"Шахеди" летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – ТОТ Крим). Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування. Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області. Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55", – йдеться в повідомленні.

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Усі 17 ворожих крилатих ракет було знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

Удар по Україні 18 вересня - це треба знати

Сьогодні вночі російські загарбницькі війська запустили по території України ударні безпілотні літальні апарати та крилаті ракети. Атака по різних регіонах тривала з вечора до самого ранку.

В кількох областях працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок атаки є руйнування.

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