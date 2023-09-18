Ворожий дрон вдалося збити, однак через падіння уламків виникла пожежа. Також вночі було гучно в Херсонській області.

В ніч на 18 вересня під час повітряної атаки російський БПЛА дістався до Миколаївської області: дрон типу "Шахед" вдалося збити, однак його уламки спричинили пожежу. Також ворог всю ніч гатив по Херсонщині.

Про наслідки удару по Миколаївщині повідомив глава ОВА Віталій Кім в Telegram. Він уточнив, що дрон вдалося збити у Снігурівці.

"Вночі "Шахеди" вдарили по Снігурівці, уламки збитого БПЛА спричинили пожежу", - вказав він.

Голова Миколаївської ОВА уточнив, що вогонь зайнявся у двоповерховій будівлі, яка не експлуатується. Також ударна хвиля пошкодила прилеглі будівлі.

Окрім цього, пекельна ніч була для жителів Херсонської області: люди загинули у власних будинках, загарбники завдали удару по медичному закладу та цивільному підприємству.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У результаті "прильоту" по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один - отримав травми, йому надана допомога на місці", - розповів він.

Також у населеному пункті Кізомис російська армія влучила у приватний будинок - від отриманих травм літня жінка померла на місці, а 60-річного чоловіка у стані середньої важкості доставили до лікарні.

"Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано", - розповів посадовець.

Він також розповів що протягом минулої доби противник здійснив 92 обстріли, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

"По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, фельдшерський пункт у Херсонському районі, територію та будівлю підприємства у Херсоні", - повідомив посадовець.

Зокрема, 17 вересня через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення. Близько 14:50 окупанти вгатили по Томиній Балці Білозерського району. Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив чоловік, 1954 року народження. Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

Крім того, у Бериславському районі загинув тракторист. Ще один чоловік - травмований.

"Під час польових робіт трактор наїхав на російську міну. Внаслідок вибуху 45-річний чоловік отримав численні травми. У нього осколкове поранення голови, правого ока, тупа травма живота, ушкодження грудної клітки, осколками уражено кінцівки. Також опіки ІІІ ступеня. У в край важкому стані його госпіталізували. На жаль, дорогою до лікарні чоловік помер", - наголосив Прокудін.

Також травми отримав 26-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої важкості.

Нічна атака РФ по Україні

Нагадаємо, сьогодні вночі армія РФ реалізувала чергову комбіновану атаку по Україні: спершу ворог запустив по нашим територіям БПЛА "Шахед", а потім українців попередили про пуски крилатих ракет. Відомо, що загроза застосування дронів була для Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей. Тривога почалася ввечері 17 вересня (приблизно о 21:15) й тривала до 6 ранку. За словами глави ГУР Кирила Буданова, нові повітряні атаки РФ з масовим застосуванням дронів мають 3 цілі - деталі.

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