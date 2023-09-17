Наразі тривоги лунають у трьох областях.

Сьогодні ввечері російські загарбницькі війська запустили по території України ударні безпілотні літальні апарати. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей. Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!" - написали вони о 21:15.

О 21:31 військові попередили про загрозу застосування ударних дронів для Миколаївської та Херсонської областей. Вже близько 22:04 одна група БПЛА була в повітряному просторі Миколаївщини, напрямок руху - західний.

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Згодом про загрозу попередили Кіровоградську область. Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

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Оновлено о 23:28: Група дронів рухається у напрямку Рені. Тим часом оголосили повітряну тривогу для Запорізької області.

Оновлено о 23:13: "Жителі Ізмаїльського району, рушайте негайно в укриття та будьте там до кінця повітряної тривоги! Це дуже важливо", - закликає голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Оновлено о 23:12: "Шахеди" у напрямку Вилкове. Ізмаїльський район - залишайтесь в укриттях, закликають у Повітряних силах.

Оновлено о 23:08: Рух дронів типу "Shahed" у напрямку Первомайська, Кропивницького. Також існує загроза застосування ударних БпЛА для Одеської області.

Оновлено о 22:25: У Миколаївській області працює протиповітряна оборона. Військові закликають залишатися в укриттях.

Російські удари по Україні: останні новини

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти вкотре атакували Україну дронами та ракетами. Наші Повітряні сили відзвітували про знищення 6 дронів та 6 російських ракет повітряного базування.

Загалом росіяни запустили шість БПЛА типу "Shahed" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда) та 10 ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 з району Енгельса.

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