Удар завдано з тимчасово окупованого Криму.

Увечері у четвер, 2 листопада, російська армія атакувала Одеську область двома надзвуковими ракетами типу "Онікс". Про це повідомила прес-служба Сил оборони півдня України.

"По Одещині ворог завдав ракетний удар двома ракетами "Онікс" з тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Українські військові наголошують, що ракети були випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон", вони втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя Чорного моря.

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Також йдеться, що руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Ракети "Онікс" - що відомо

"Онікс" - надзвукова універсальна протикорабельна ракета, призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями, поодинчими кораблями та наземною інфраструктурою в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня російські війська спрямували по півдню 19 ударних дронів типу Shahed-136/131, дві надзвукові ракети "Онікс" та 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.

Тоді 19 Shahed та 11 "Калібрів" було збито силами та засобами ППО: по 1 "Калібру" збито над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна більшість - в небі над Одещиною, але відбулося влучання у припортову інфраструктуру Одещині.

Тоді суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі висотного готелю, який знаходиться поруч, але багато років не функціонує. Також "Оніксами" було зруйновано зерносховище.

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