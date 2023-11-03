На місці "прильоту" в Харкові виникла пожежа, її локалізують рятувальники, повідомив міський голова.

Російські окупаційні війська атакують Україну дронами. У Харкові було чути вибухи, повідомляється про "прильоти" в одному з районів міста.

"Ворог бʼє по Харкову. Є "прильоти" в одному з районів міста по цивільним обʼєктам. Там пожежа, яку локалізують наші рятувальники. Про постраждалих інформація уточнюється", – написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що влучання по цивільній інфраструктурі є не лише в обласному центрі, а й в одному з населених пунктів області.

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"Окупанти завдають ударів дронами-камікадзе. Зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі в Харкові та населеному пункті Харківського району, виникла пожежа. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги – перебувайте в укриттях!" – закликав Синєгубов.

Зазначимо, що вже кілька годин Україна перебуває під масованою атакою дронами з боку російських окупаційних військ. Ударні БпЛА рухаються в західному напрямку. Станом на 01:22 карта тривог виглядає так:

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що Росія накопичує озброєння для ударів по обʼєктах української енергетичної інфраструктури в зимовий період. Він наголосив, що "і держава, і компанії, які несуть за це відповідальність", роблять все для того, щоб підготуватися до цих атак.

Тим часом у Генштабі повідомляють, що протягом добі на фронті відбулося 38 бойових зіткнень. Росіяни намагалися наступати Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках. Завдяки зусиллям українських військ, ворог успіху не мав.

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