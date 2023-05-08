З п’яти людей, які постраждали, у лікарні наразі перебуває лише один, його прооперовано.

У Києві внаслідок нічної атаки російських "Шахедів" постраждали п’ятеро людей, троє з них – мешканці багатоповерхівки, у яку влучили уламки збитого дрона.

Про стан потерпілих внаслідок атаки безпілотників, а також про те, як довго людям доведеться чекати відновлення їхнього житла, йдеться у сюжеті ТСН.

За свідченням кореспондента, з п’яти людей, які постраждали, у лікарні наразі перебуває лише один, усім іншим допомога лікарів на цю хвилину не потрібна.

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"Щодо самого чоловіка, це мешканець 12 поверху постраждалої багатоповерхівки, йому 42. До лікарні його доправили з тяжкими пораненнями руки, його прооперували", - розповідає журналіст. Зазначається, що потерпілий перебуває в медикаментозному сні, тому поспілкуватися з ним не вдалося.

"Втім, як кажуть лікарі, попереду його чекає ще досить тривалий процес реабілітації, який може зайняти до 6 місяців", - повідомляє кореспондент.

Як йдеться у сюжеті, квартира чоловіка – одна з трьох, які постраждали найбільше. У ній зараз працює комісія, що перевіряє пошкодження.

За попередньою інформацією фахівців, несучі конструкції не постраждали. Це означає, що відновлення може бути швидшим, ніж зазвичай. Але остаточно це буде зрозуміло лише після кінцевого висновку щодо стану будівлі.

"Жоден мешканець постраждалого будинку за допомогою до місцевої влади поки що не звертався", - зазначив кореспондент ТСН.

Нічна атака дронів на столицю - що відомо

Вночі 8 травня Росія скерувала по столиці 35 "Шахедів", всі вони знищені протиповітряною обороною. Однак уламки таки впали на будинок у Святошинському районі – у будинку вибиті вікна, пошкоджені фасади, згоріло авто. Також у Солом'янському районі пошкоджені автомобілі на стоянці, пошкоджений резервуар з дизпаливом.

Як зазначав мер Києва Віталій Кличко, ця атака дронів на Київ стала наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення.

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