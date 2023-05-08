За його словами, міська влада надасть необхідну допомогу постраждалим та оперативно відновить пошкоджене житло.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що цієї ночі була наймассованіша атака росіян на Київ від початку повномасштабного вторгнення.

Про це сказав мер представникам ЗМІ, перебуваючи на місці падіння уламків одного зі збитих дронів у Святошинському районі.

"Дякуючи нашим силам протиповітряної оборони всі 36 дронів були збиті. Це наймасовіша атака з початку війни на наше місто", - підкреслив Кличко.

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Він зауважив, що ніхто з містян не загинув в результаті цієї атаки. Водночас є пошкодження низки об’єктів. Зокрема, за словами Кличка, постражали житлові будинки, а також дитсадок та школа. Найсерйозніші руйнування є житловій багатоповерхівці у Святошинському районі.

"Люди з цього будинку також постраждали… 5 людей на сьогоднішній день поранені, двоє з них перебувають у лікарні. Одна людина пропоперована. Загрози життю жодного з поранених не має. У прооперованої людини стан стабільний, я щойно спілкувався з лікарями…", - повідомив мер.

У цьому будинку, за інформацією Кличка, є значні пошкодження 3-х квартир, а в більшості решти квартир будинку вибиті вікна.

"Зараз буде працювати комісія, щоб з’ясувати чи не пошкоджені несучі конструкції. Попереньо можемо сказати, що несучі констуркції не пошкоджені… Коли висновки буде зроблено ми приступимо до відновлення житла, щоб люди повернутись у свої квартири. Місто буде намагатись максимально швидко відновити", - сказав Кличко.

Атака росіян 8 травня - деталі

В ніч на 8 травня російські війська атакували Київщину ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". За даними Повітряних сил ЗСУ, було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил, у взаємодії з складовими Сил оборони України, знищено усі 35 "Shahed-136/131".

Повітряна тривога у столиці та області тривала цієї ночі більше 3-х годин. У Київській міській військові адміністрації вранці повідомили щодо наслідків ворожої атаки безпілотників на столицю: в Святошинському районі столиці, ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло; зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади; є падіння уламків на проїжджу частину.

Також в Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива ( без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто. І ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано.