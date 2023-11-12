Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, керовані ракети спрямовувались за складним маршрутом.

Сьогодні вночі російські загарбники завдали по Миколаївській області ракетного удару. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

"Вночі ворог атакував південь України, застосувавши одночасно балістику, імовірно "Іскандер-М", і керовані авіаційні ракети типу Х-59. Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, керовані ракети спрямовувались за складним маршрутом. Однак силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, друга Х-59 та балістична ракета влучили по відкритій території в Миколаївській області. Обійшлося без критичних руйнувань та постраждалих. Внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено кілька житлових будинків. Наразі уточнюється, чи є постраждалі.

Відео дня

Атаки окупантів по території України

Нагадаємо, нещодавно на Одещині через удари російської армії сталися руйнування та було поранено людей. Зокрема, сталося два влучання в Одеському районі: 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі, її госпіталізовано. Також двоє літніх людей (72 та 73 років) отримали легкі травми та отримали допомогу на місці. Окрім того, сталося влучання у припортову інфраструктуру, імовірно, надзвуковим "Оніксом". Масштаби руйнувань не оголошували.

За даними військових, ворог атакував регіон з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря.

Вас також можуть зацікавити новини: