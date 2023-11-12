Сьогодні вночі російські загарбники завдали по Миколаївській області ракетного удару. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.
"Вночі ворог атакував південь України, застосувавши одночасно балістику, імовірно "Іскандер-М", і керовані авіаційні ракети типу Х-59. Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, керовані ракети спрямовувались за складним маршрутом. Однак силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, друга Х-59 та балістична ракета влучили по відкритій території в Миколаївській області. Обійшлося без критичних руйнувань та постраждалих. Внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено кілька житлових будинків. Наразі уточнюється, чи є постраждалі.
Атаки окупантів по території України
Нагадаємо, нещодавно на Одещині через удари російської армії сталися руйнування та було поранено людей. Зокрема, сталося два влучання в Одеському районі: 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі, її госпіталізовано. Також двоє літніх людей (72 та 73 років) отримали легкі травми та отримали допомогу на місці. Окрім того, сталося влучання у припортову інфраструктуру, імовірно, надзвуковим "Оніксом". Масштаби руйнувань не оголошували.
За даними військових, ворог атакував регіон з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря.