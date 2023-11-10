Під час вечірніх повітряних тривог сталося два влучання, в тому числі у портову інфраструктуру.

В Одеській області через удари російської армії сталися руйнування, є поранені.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. "Під час вечірніх повітряних тривог маємо два влучання в Одеському районі. Наразі відомо про трьох постраждалих", - наголосив він.

Зокрема, 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі, її госпіталізовано. Стан пенсіонерки стабільний, медики надають всю необхідну допомогу.

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Також двоє літніх людей (72 та 73 років) отримали легкі травми, їм надано допомогу на місці.

За даними Сил оборони півдня, ворог атакував Одещину підступно і зухвало - країна-терористка вкотре продемонструвала свої справжні наміри - нищити Україну і українців.

"З літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, рашисти поцілили ракетою повітряного базування по дачному кооперативу. Літню жінку врятували з-під завалів приватного будинку", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, сталося влучання у припортову інфраструктуру, імовірно, надзвуковим "Оніксом". Люди не постраждали, масштаби руйнувань уточнюються.

Наразі на Одещині знов повітряна тривога - заходять ударні дрони зі сторони Чорного моря.

Удари по Одеській області

Сьогодні ЗСУ зафіксували пуски російських ракет в бік курортного населеного пункту Затока на Одещині. В той час на території Одеси та області від 15:40 лунала повітряна тривога, для інших областей сигнал про небезпеку не вмикали. Йшлося, що є пуски авіаційних ракет.

5 листопада ворог атакував Одесу дронами, ракетами "Онікс" та "Іскандер-М" - сталося влучання у середмістя, вибуховою хвилею понівечено десятки житлових будинків, Одеський національний художній музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО. Постраждало 8 жителів міста. У середмісті посеред вулиці утворилася величезна вирва.

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