Наші війська уразили артзасоби, ППО та 8 районів зосередження особового складу росіян.

Протягом минулої доби,11 листопада, авіація Збройних сил України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Як повідомив Генштаб у ранковому зведенні, бійці з ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.

Водночас окупанти завдали 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснили 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільних. Житлові будинки та інша цивільна інфраструктура також зазнали руйнувань та пошкоджень.

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Вночі Росія завдала чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер-М". Сили ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

"Авіаційних ударів зазнали: Чуйківка Сумської області; Кислівка, Степова Новоселівка, Копанки, Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Терни, Новобахмутівка, Кліщіївка, Андріївка, Новокалинове, Очеретине, Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське, Шахтарське Донецької області; Роботине Запорізької області; Тягинка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", - додали у відомстві.

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Як раніше повідомляв УНІАН, "найгарячіше" зараз на Авдіївському, Мар’їнському та Бахмутському напрямках.

За даними ISW, наші війська атакували й на лівому березі Херсонщини - поблизу Пойм (10 км на південний схід від Херсона), Піщанівки, Підстепного та Кринок.

Для РФ в Україні на багатьох проблемних ділянках фронту керовані авіабомби стали "рятувальним кругом", і окупанти на максимум виводять їх застосування. Поки українські війська цю проблему не вирішать, "говорити про якісь масштабні і стрімкі прориви не доводиться", поділився думкою військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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