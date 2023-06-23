За її словами, загарбники намагаються шукати слабкі місця України, але безрезультатно.

Російські окупанти вишукують слабкі місця задля власної результативності, запускаючи ракети по Україні. Поки успіху загарбники не мають.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог продовжує використовувати пошукову роботу в тактиці щодо максимального ураження. Вони вишукують те, що додасть їм натхнення, додасть результативності, але поки що їх пошуки абсолютно порожні. Вони намагалися атакувати з різних напрямків, використовуючи авіацію і обходячи наші системи протиповітряної оборони, зокрема на півдні. Знову використовували тимчасово окуповану територію Херсонщини, щоб провести ракети максимально довгим шляхом непоміченими і недосяжними, але їх все одно наздогнали, судячи зі звіту Повітряних сил", - зазначила Гуменюк.

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За її словами, українська ППО "не працювала цієї ночі в сенсі вибуховому, але працювала пильнуючи". Після відбою тривог в усій Україні сирена знову звучала на Одещині у зв'язку з активністю невідомих безпілотників.

"Цілком ймовірно, що ворог з моря намагається розвідати ситуацію і зробити висновки для майбутніх цілей", - сказала вона.

Ракетна атака 23 червня - що відомо

У ніч на 23 червня у багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу. У Хмельницькій області чули вибухи. У ЗСУ попереджали, що у Запорізькій та Дніпропетровській областях була загроза застосування ворогом безпілотників типу Shahed з південного напрямку.

Вранці стало відомо, що ворожа авіація здійснила пуски з району Каспійського моряблизько опівночі, було запущено 13 крилатих ракет Х-101/Х-555. Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, всі ворожі крилаті ракети було знищено, більшість з них ліквідовані в Хмельницькій області.

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