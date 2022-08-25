На Дніпровський район російські окупанти скерували ракету.

Внаслідок нічних ворожих атак по Дніпропетровщині постраждало восьмеро людей.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Надскладна ніч з постійними атаками і постраждалими… Російська армія обстріляла чотири райони - Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський", - повідомив він.

Так, по Синельниківському району після опівночі ворог ударив вчетверте за добу.

"У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього 2 роки! Усі у лікарні".

Резніченко також наголосив, що Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих.

Тим часом, як повідомив Резніченко, Криворізький район обстрілювали російські "Урагани" та "Смерчі".

"Поцілили по Апостолівській та Широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла. Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. Є руйнація житла. Люди не ушкоджені", - додав він.

На Дніпровський район російські окупанти скерували ракету, яка була збита нашими захисниками.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що серед загиблих внаслідок атаки рашистів по селищу Чаплине знайшли тіла двох дітей.

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