Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Серед загиблих внаслідок вчорашньої ворожої атаки по селищу Чаплине Дніпропетровської області - двоє дітей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram.

"Тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі Чаплине. Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя більш ніж 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків - 6 та 11 років. Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети", - написав він.

За його словами, поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине Дніпропетровської області.

Близько опівночі президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в автомобілі, а також загинув хлопчик 11 років, який перебував у будинку, куди влучила російська ракета.

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