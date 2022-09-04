Суттєво постраждали три лікувальні заклади, пошкоджено 26 житлових будинків.

У результаті нічних обстрілів Миколаєва пошкоджено 26 житлових будинків, у 7 з них частково пошкоджений дах.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Наслідки нічного масованого обстрілу Миколаєва. Під обстріл потрапили 26 житлових будинків. У них загалом вилетіло 74 вікна. У 7 будинках частково пошкоджений дах", - розповів він.

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За словами Сєнкевича, також суттєво постраждали три лікувальні заклади: у них вибиті вікна, двері, понівечений фасад будівель, а у лікувальних кабінетах і палатах пошкоджені меблі й стеля, приміщення засипані уламками.

Мер уточнив, що під удар потрапили будівлі готелю та музею, а також три освітні заклади, серед них дві школи, у них в основному вибиті вікна і двері.

"На місцях із самого ранку працюють аварійні бригади, які лагодять електромережі, газові комунікації та водопровід. Територію прибирають комунальники. Частини деяких вулиць довелось перекрити для проїзду, тому що вибухами їх закидало камінням, землею та уламками", - додав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що над Миколаївщиною ЗСУ збили крилату ракету окупантів за допомогою засобів ППО.

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