Українські захисники збили крилату ракету "повітря-поверхня" в небі над Миколаївською областю. Російські окупанти випустили її з багатоцільового винищувача Су-35.
Про знищення ракети відзвітував прес-центр повітряного командування "Південь" на офіційній сторінці на Facebook.
"4 вересня, близько 06.00 години, у небі над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито крилату ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, випущену російським багатофункціональним винищувачем Су-35. Загроза ракетних ударів залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — повідомили у ПК "Південь".
Нагадаємо, це не перша ракета, яку сьогодні збили українські захисники. Раніше УНІАН повідомляв, що ЗСУ за допомогою засобів ППО знищили ворожий снаряд в районі Кривого Рогу. А вчора, 3 вересня, нашим воїнам вдалося збити всі ракети, які рашисти випустили по Дніпру.
За даними Генштабу ЗСУ, у окупантів спостерігається нестача високоточної зброї. Вони почали все частіше застосовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. Однак ці снаряди нерідко не досягають цілі.
Тим часом начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов повідомиви, що українська ППО збиває від 50 до 70% ракет.
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