ЗСУ збили крилату ракету окупантів за допомогою засобів ППО над Миколаївщиною / фото REUTERS

Українські захисники збили крилату ракету "повітря-поверхня" в небі над Миколаївською областю. Російські окупанти випустили її з багатоцільового винищувача Су-35.

Про знищення ракети відзвітував прес-центр повітряного командування "Південь" на офіційній сторінці на Facebook.

"4 вересня, близько 06.00 години, у небі над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито крилату ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, випущену російським багатофункціональним винищувачем Су-35. Загроза ракетних ударів залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — повідомили у ПК "Південь".

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Нагадаємо, це не перша ракета, яку сьогодні збили українські захисники. Раніше УНІАН повідомляв, що ЗСУ за допомогою засобів ППО знищили ворожий снаряд в районі Кривого Рогу. А вчора, 3 вересня, нашим воїнам вдалося збити всі ракети, які рашисти випустили по Дніпру.

За даними Генштабу ЗСУ, у окупантів спостерігається нестача високоточної зброї. Вони почали все частіше застосовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. Однак ці снаряди нерідко не досягають цілі.

Тим часом начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов повідомиви, що українська ППО збиває від 50 до 70% ракет.

Війна Російської Федерації проти України

  • 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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