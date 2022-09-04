Окупанти завдали масований ракетний удар по Миколаєву / фото ДСНС

Вночі окупанти обстріляли житлові будинки та лікувальні заклади у Миколаєві.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Російські окупанти не зраджують собі і продовжують тероризувати мирних жителів. Сьогодні вночі під їхні обстріли потрапили лікувальні заклади та житлові будинки у Миколаєві. Наразі на місцях працюють комунальники та аварійні бригади. Є пошкодження електромережі та водопроводу. Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Подробиці повідомлю вам згодом", – повідомив він.

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Згодом голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram повідомив, що попередньо постраждалих та жертв немає.

"Близько 02:30 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, пепередньо С-300. Суттєво пошкоджено три лікувальних заклади, два навчальних заклади, готель та музей. Також пошкоджено житлові будинки. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється",  повідомив він.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські окупанти вдерлися в Україну. Супротивники вже не раз обстрілювали Миколаївщину, були жертви й постраждалі.

Вранці 4 вересня ЗМІ дізналися, що у регіоні було чути вибухи.

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