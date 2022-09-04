В обласному центрі через окупантів є пошкодження електромережі та водопроводу.

Вночі окупанти обстріляли житлові будинки та лікувальні заклади у Миколаєві.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Російські окупанти не зраджують собі і продовжують тероризувати мирних жителів. Сьогодні вночі під їхні обстріли потрапили лікувальні заклади та житлові будинки у Миколаєві. Наразі на місцях працюють комунальники та аварійні бригади. Є пошкодження електромережі та водопроводу. Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Подробиці повідомлю вам згодом", – повідомив він.

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Згодом голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram повідомив, що попередньо постраждалих та жертв немає.

"Близько 02:30 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, пепередньо С-300. Суттєво пошкоджено три лікувальних заклади, два навчальних заклади, готель та музей. Також пошкоджено житлові будинки. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", – повідомив він.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські окупанти вдерлися в Україну. Супротивники вже не раз обстрілювали Миколаївщину, були жертви й постраждалі.

Вранці 4 вересня ЗМІ дізналися, що у регіоні було чути вибухи.

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