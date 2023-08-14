Кількість зруйнованих будинків перевищує дві сотні, понівечені лікарні та пологовий будинок.

В Одесі влада та військові продовжують встановлювати наслідки ракетно-дронової атаки, яку російська армія завдала по місту у ніч на 14 серпня.

Як повідомила під час брифінгу керівниця об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк, напрямок атаки був розосереджений, але зрештою ворог сконцентрував його на Одесі.

"Перша хвиля дронів типу "Шахед" була спрямована на виявлення систем протиповітряної оборони – системи відпрацювали відмінно. Після цього був застосований фрегат, який перебував на чергуванні у Чорному морі та випустив вісім ракет типу "Калібр". Всі ракети також знищенні. Вони були спрямовані на дуже низький висоті і безпосередньо по середмістю Одеси. Саме тому наслідки бойової роботи, на жаль, спричинили пожежі", - наголосила Гуменюк.

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Вона додала, що наступна хвиля "Шахедів" була спрямована, очевидно, у напрямку портової інфраструктури, але всі дрони були знищені. За словами Гуменюк, для знищення ворожих повітряних цілей були задіяні всі наявні сили: ППО, ВМС та територіальної оборони. На жаль, через падіння уламків пожежі сталися в одному із гуртожитків навчального закладу та безпосередньо у гіпермаркеті Fozzy.

Гуменюк підкреслила, що ця атака ще раз засвідчує: ворог наносить удари по населених пунктах, не вибираючи військові цілі, а б’є по цивільному населенню, в тому числі для того, щоб люди звинувачували в цьому українських захисників.

Як повідомили у прес-службі мерії Одеси, попередньо станом на 11:00 зафіксовано пошкодження 203 будинків.

"Також зафіксовано пошкодження зали гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи № 10. Під час обстежень встановлено пошкодження мистецької школи № 2 ім. Глазунова. Будівля отримала пошкодження фасаду та внутрішніх приміщень", - розповіли в мерії.

Крім того, понівечено чотири медичні заклади, серед яких – пологовий будинок - пологовий будинок. У будівлях постраждали вікна, двері та покрівля.

Станом на 11:00, комунальниками зафіксовано руйнування 1481 вікон площею 2169,55 кв. м.

"Наразі проводиться прибирання скла та інших елементів, що опинилися на тротуарах та проїжджій частині. Майстри ділянок обходять двори, спілкуються з мешканцями, за необхідності проводять обстеження покрівель, у разі виявлення пошкоджень складаються відповідні акти", - розповіли у прес-службі.

Крім того, розгорнуті пункти видачі плівки для закриття віконних просторів. У місцях загального користування це роблять працівники ЖКС та керуючих компаній, у помешканнях одеситів – на вимогу громадян.

Також стало відомо, що пошкодження отримала будівля, в якої розташовано консульство Вірменії.

Жахлива ніч Одеси

Як повідомляв УНІАН, вночі ворог вночі застосував проти Одеси 8 "Калібрів" та 15 ударних дронів "Шахед" та тричі атакував місто. Внаслідок падіння уламків пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів, житлові будинки, аптеки. Постраждало троє працівників гіпермаркету.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував цю атаку і вказав на її відмінності від попередніх. Він звернув увагу на те, що в нинішньому ударі була обмежена номенклатура засобів, порівняно з початком зернового терору, коли застосовувалася також ракети П-800 "Онікс", Х-22, Іскандер-М/К.

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