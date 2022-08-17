Відомо про трьох поранених.

В результаті нічних ударів росіянами в Одеській області зруйновані база відпочинку і кілька приватних будинків.

Про це у Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Попередньо – троє поранених. Проте рятувальна операція продовжується.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Одеській області. Внаслідок влучання двох ворожих ракет зруйновано одну базу відпочинку та декілька приватних будівель. Сталася пожежа. Поранено троє людей – їм надана необхідна медична допомога. Рятувальники одразу приступили до гасіння пожежі. Рятувальна операція наразі продовжується", - сказав він.

Як писав УНІАН, у ніч на 17 серпня російські війська вчергове атакували Одеську область та Харків.

Крім того, окупанти обстріляли й Миколаїв. Відомо про влучання у цивільні об’єкти.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська як і раніше зосередились на захопленні Донбасу. Ввечері 16 серпня Генштаб повідомляв про успішне відбиття ворога на чотирьох напрямках.

Бої тривали на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Вранці, 17 серпня, окупанти завдали ударів по Одеській області та Харкову.

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували вже 43 900 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: