Ворог робив спроби наступати, але безуспішно, а подекуди ще триває бій.

Наступальні та штурмові дії окупантів в районах Соледара, Зайцевого, Майорська завершились втратами та відходом.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Так, на Харківському напрямку зафіксовано дистанційне мінування місцевості неподалік населених пунктів Перемога та Українка.

За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку противник задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини.

"В районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне російські окупанти застосували боєприпаси запалювальної дії. Неподалік Мазанівки противник намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку підрозділи ворога здійснили обстрілиз і ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка.

"Біля Івано-Дар’ївки за підтримки авіації противник вів безуспішні штурмові дії. Зазнав втрат та відступив",- зазначаєтся у зведенні.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктур в районах Костянтинівки, Соледара, Шумів, Яковлівки та Майорська, а також ворог завдав авіаударів неподалік Яковлівки та Соледара.

"Намагався вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження втік. Наступальні та штурмові дії окупантів в районах Соледара, Зайцевого, Майорська завершились втратами та відходом", - повідомили в Генштабі.

На Авдіївському напрямку противник вів наступ у районі Невельського, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде наступ неподалік Новомихайлівки, бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку недолуга спроба наступального бою поблизу Новогригорівки завершилась для окупантів значними втратами та втечею, додали в Генштабі.

Як писав УНІАН, ввечері 16 серпня російські війська вчергове обстріляли Харків. В результаті атаки ворога пошкоджена транспортна інфраструктура і гаражний кооператив.

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