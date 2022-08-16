Росія за добу втратила у повномасштабній війні проти України близько 150 своїх військових,

За шість місяців повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила майже 44 000 своїх військових. Лише за останню добу ЗСУ знищили 150 російських солдатів.

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Щодня зростають і втрати росіян у техніці. На сьогодні знищено:

танків ‒ 1880 (+4) од.

бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од.,

артилерійських систем – 989 (+4) од.,

РСЗВ - 263 (+2) од.,

засоби ППО - 136 од.,

літаків – 233 од.,

гелікоптерів – 196 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),

крилатих ракет - 190 (+3),

кораблів/катерів - 15 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од.,

спеціальної техніки - 92.

Також, як передає Генштаб Збройних сил України, найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

А тим часом у селищі Азовське у тимчасово окупованому Криму зранку горить російська військова частина. ЗСУ влучили у схрон із боєприпасами, "звуки від вибухів далеко прокочуються степом".

Також зафіксовано два вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі. За попередньою інформацією, пошкоджено транзитний кабель, через що зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами.

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