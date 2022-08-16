За шість місяців повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила майже 44 000 своїх військових. Лише за останню добу ЗСУ знищили 150 російських солдатів.
Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
Щодня зростають і втрати росіян у техніці. На сьогодні знищено:
- танків ‒ 1880 (+4) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од.,
- артилерійських систем – 989 (+4) од.,
- РСЗВ - 263 (+2) од.,
- засоби ППО - 136 од.,
- літаків – 233 од.,
- гелікоптерів – 196 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),
- крилатих ракет - 190 (+3),
- кораблів/катерів - 15 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од.,
- спеціальної техніки - 92.
Також, як передає Генштаб Збройних сил України, найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
А тим часом у селищі Азовське у тимчасово окупованому Криму зранку горить російська військова частина. ЗСУ влучили у схрон із боєприпасами, "звуки від вибухів далеко прокочуються степом".
Також зафіксовано два вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі. За попередньою інформацією, пошкоджено транзитний кабель, через що зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами.