Силами протиповітряної оборони було знищено 23 з 33 повітряних цілей.

В ніч на 6 вересня і під ранок російські окупанти атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами.

Як повідомили в Повітряних силах, усього в небі над Україною було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі.

"7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса. 1 балістичну ракету "Іскандер-М". 25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда)", – йдеться в повідомленні.

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Силами протиповітряної оборони було знищено 23 повітряні цілі – всі запущені ворогом ракети та 15 з 25 дронів-камікадзе.

Оновлено (8:27): Як уточнили у прес-службі Сил оборони півдня України, всі 15 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136" знищено на Одещині.

"На жаль, відбулись і влучання. В кількох населених пунктах Подунав'я зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: агропідприємства, елеватори, складські та адміністративні будівлі. Одна людина загинула", – йдеться у повідомленні.

Удар по Україні 6 вересня - це треба знати

Цієї ночі окупанти вдалися до масованої комбінованої атаки по Україні. Спершу ворог запустив кілька груп ударних безпілотників по півдню Одеської області. Зафіксовані руйнування, є жертва.

Ближче до ранку по Україні було запущено ракети. Під атакою опинилися Київ та область, інші міста України. Ворог завдавав ударів крилатими ракетами типу Х-101/555/55.

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