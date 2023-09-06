Чергова атака РФ на українську столицю була комбінованою.

Під ранок 6 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Україні, більшість ворожих цілей була спрямована на українську столицю. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що атака була комбінованою.

"Попередньо, з району Саратовської області, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно – балістичного. Всі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці були знищені силами і засобами ППО", – зазначив він.

За словами Попка, у Києві, попередньо, без жертв та руйнувань. Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована Повітряними Силами після узагальнення даних.

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Оновлено (07:20): В ДСНС повідомили про наслідки атаки в Київській области.

"Рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів. 6 вересня ліквідовано загорання на території торговельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети. Жертв і потерпілих не виявлено", – йдеться в повідомленні.

Удар по Україні 6 вересня - це треба знати

О 22:34 Повітряні сили зафіксували, що росіяни здійснили запуск кількох груп ударних БПЛА. Ними було атаковано Ізмаїльський район Одещини. Внаслідок удару є руйнування та жертва.

Близько 04:30 стало відомо про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС з північно-східного напрямку. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для Умані, Києва та Київщини. Столична влада інформувала про роботу ППО в регіоні.

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