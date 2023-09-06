Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури.

Близько 01-ї години ночі стало відомо про повітряну небезпеку для південних областей України. Атака тривала протягом майже трьох годин, ворог бив по Ізмаїльському району Одещини ударними безпілотниками, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким… У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства", – зазначив Кіпер в Telegram.

Удар по Одеській області 6 вересня - це треба знати

О 22:34 Повітряні Сили Збройних сил України зафіксували, що росіяни здійснили запуск кількох груп ударних БПЛА з району полігону Чауда (окупований Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей України. Вже о 00:45 стало відомо про небезпеку для Ізмаїльського району Одещини, що на півдні.

Відео дня

Упродовж кількох годин на півдні Одеської області йшла бойова робота Сил оборони, в тому числі протиповітряна.

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