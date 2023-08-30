Усі крилаті ракети, які запустив ворог, знищено, зазначили у Повітряних силах.

Сьогодні вночі було зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі, 43 з них знищено.

Про це повідомляють Повітряні сили України у середу вранці, 30 серпня. "Знищено усі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних БПЛА", - сказано в повідомленні.

Зокрема, 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з Каспію та району Енгельса. Також 16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Відео дня

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей",- зазначають в Повітряних силах.

В повідомленні сказано, що по маршруту слідування ракет та дронів у низці областей України працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного западу було залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Ворожий обстріл Києва та інших регіонів України росіянами сьогодні - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, Як повідомляв УНІАН, в ніч з 29 на 30 серпня Росія провела масовану атаку з повітря по Україні. В КМВА повідомили, що ППО знищила 20 ворожих цілей. В Києві загинуло двоє чоловіків, є поранені.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок атаки в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі, є руйнування житлових будинків.

На Житомирщині уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Жертв та постраждалих немає, а інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

Вас також можуть зацікавити новини: