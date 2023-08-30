Жертв і постражданих внаслідок атаки немає.

Російські окупанти атакували в Житомирській області один з об'єктів інфраструктури дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Він зазначив, що завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита, але уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно.

Бунечко зазначає, що жертв та постраждалих немає, а інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

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Він повідомив, що осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували, а місце події обстежується представниками правоохоронних органів.

Атака по Україні сьогодні вночі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 29 на 30 серпня російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами. В КМВА повідоиили, що ППО знищила 20 ворожих цілей. В Києві загинуло двоє чоловіків, є поранені.

Російські окупанти атакували Київщину ракетами та іранськими дронами типу "Шахед".

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загоряння трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовано.

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