У Київській області унаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки.

Сьогодні, 30 вересня, російські окупанти атакували Київщину ракетами та іранськими дронами типу "Шахед".

Про це повідомив начальник Головного управління поліції Київської області Андрій Нєбитов, розповідаючи про наслідки нічної атаки російських окупантів. Він зазначив, що в одному із районів області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки, обійшлось без постраждалих.

"Падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища, де сталось займання, яке вдалося оперативно загасити працівникам ДСНС", - зазначає він.

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Нєбитов повідомив, що ще в одному населеному пункті через атаку дронами відбулось пошкодження двоповерхової будівлі, виникла пожежа, яку локалізують рятувальники. При цьому зазначає, що завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття вдалося уникнути жертв.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загоряння трав'яного настилу. Зазначається, що всі пожежі ліквідовано.

Війна в Україні з РФ триває - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія атакувала вночі Україну. В КМВА зазначили, що силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей. В Києві загинуло двоє людей, є поранені.

Варто зазначити, що станом на 30 серпня захисникам України вже вдалося знищити 1 419 російських крилатих ракет і 4 395 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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