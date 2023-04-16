На щастя, під час ударів у церкві не відбувалося традиційне пасхальне богослужіння.

В ніч Воскресіння Христового російські загарбники влаштували масовану атаку на Запорізьку область. Постраждали кілька населених пунктів.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, для окупантів немає нічого святого.

"У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч. В обласному центрі ворог поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. Фахівці невідкладно розпочали свою роботу", - зазначив Малашко.

Очільник ОВА додав, що ворог продовжує атакувати Запорізьку область, тому закликав берегти себе та своїх близьких.

Загроза на Великдень

Цьогоріч Україна знову святкує Великдень в умовах повномасштабної війни з Росією. Поліція посилить заходи безпеки, особливо у місцях зібрання вірян, а також створить спеціальні моніторингові тимчасові центри, аби не допустити правопорушень.

Комендантську годину на Великдень не скасовуватимуть. До заходів, які відбуваються вночі, віряни зможуть долучитись онлайн.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій закликали українців "зачекати з шашликами" на Великдень. На цьому під час брифінгу наголосив прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, говорячи про питання безпеки під час Великодня.

Крім того, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликали жителів деокупованих територій під час Великодніх свят відмовитися від традиційного відвідування цвинтарів через мінну небезпеку.

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