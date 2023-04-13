В ДСНС людей закликали не створювати великих скупчень, адже ворог може завдати удару навіть на Великдень.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій закликали українців "зачекати з шашликами" на Великдень. На цьому під час брифінгу наголосив прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, говорячи про питання безпеки під час Великодня.

"Ми звертаємося до людей з проханням, особливо це стосується деокупованих територій та тих, які розташовувались або розташовуються поблизу проведення бойових дій: перше - бажано у цих районах зменшити скупчення. Тому що ворог підступний, і ми не виключаємо, що навіть у такий день він може завдати відповідних ударів", - наголосив він.

Крім того, говорячи про мінну небезпеку, Хорунжий закликав людей не відвідувати ліси, лісопосадки та водні об'єкти, не заходити до покинутих будівель та пересуватися лише твердими асфальтованими поверхнями.

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"Краще трішки перечекати, дати попрацювати нашим піротехнічним підрозділам для того, щоб ми очистили територію. Я нагадаю, що 174 тисячі квадратних кілометрів потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами", - сказав прес-офіцер.

Він додав, що фактично щодня надходять повідомлення про надзвичайні випадки, коли люди травмуються або гинуть через підрив на мінах та нерозірваних боєприпасах.

"Тому давайте трішки почекаємо з шашликами. Особливо це стосується деокупованих територій, і знову таки там, де проходили і проходять бойові дії", - закликав Хорунжий.

Він також розповів, що в системі ДСНС на Великодні свята на чергуванні перебуватимуть близько семи тисяч осіб та понад дві тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації сили та засоби ДСНС будуть посилені до 13 тис. осіб та до трьох тисяч одиниць техніки.

На запитання щодо поминальних днів та того, скільки кладовищ наразі залишаються замінованими, Хорунжий зауважив, що потрібно консультуватися з органами місцевої влади.

"Чи очищений той чи інший цвинтар від вибухонебезпечних предметів, чи можуть люди приходити туди на поминальні дні", - сказав він.

Прес-офіцер ДСНС додав, що найзабрудненішими є території Херсонщини, Харківщини, частково – Миколаївщини, Запоріжжя, Донеччини, Сумщини, Чернігівщини та Київщини.

Великдень 2023: які обмеження діятимуть в Україні на свято

На Великдень поліція посилить заходи безпеки, особливо у місцях зібрання вірян. Також правоохоронці створять спеціальні моніторингові тимчасові центри, аби не допустити правопорушень.

Комендантську годину на Великдень не скасовуватимуть. До заходів, які відбуваються вночі, віряни зможуть долучитись онлайн.

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