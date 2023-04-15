Також небезпечним є відвідування лісів, полів та берегів водойм, де точилися бої та перебував ворог.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликали жителів деокупованих територій під час Великодніх свят відмовитися від традиційного відвідування цвинтарів через мінну небезпеку. Про це йдеться в повідомленні міністерства в Telegram.

В міністерстві зазначають, що звільнені території Київщини, Житомирщини, Херсонщини, Харківщини, Миколаївщини, Запоріжжя, Донеччини, Сумщини, Чернігівщини подекуди досі залишаються замінованими.

"Мінреінтеграції закликає мешканців ДОТ бути дуже уважними й обережними під час Великодніх свят. Цьогоріч відмовитися від традиційного відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій. Не відвідувати ліси, поля, береги водойм, не з’їжджати та не виходити на узбіччя доріг, де точилися бої та перебував ворог", - сказано в повідомленні.

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Великдень 2023 - українців закликають бути пильними

Нацполіція посилить заходи безпеки на Великодні свята. Слідкувати за порядком будуть понад 20 тис. правоохоронців.

Патрулі будуть розташовуватися ближче до місць проведення богослужінь та інших скупчень людей з метою оперативного реагування на небезпечні ситуації. Біля церков та храмів працюватимуть вибухотехніки та кінологи.

Служба безпеки України закликала українців напередодні свят обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися; не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій; дотримуватися комендантської години.

У ДСНС закликають українців, особливо з деокупованих територій та тих, які розташовувались або розташовуються поблизу ведення бойових дій, не створювати великих скупчень, адже ворог може завдати удару навіть на Великдень.

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