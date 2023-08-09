Внаслідок обстрілів пошкоджено храм, 5 житлових будинків та 2 господарські споруди.

Внаслідок нічного обстрілу російськими загарбниками Нікополя одна людина загинула і троє поранені. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в Telegram.

"Важка ніч у Нікополі. Від ворожих обстрілів загинув зовсім молодий хлопець. Йому тільки виповнилося 18 років. Все життя мало бути попереду, якби його не забрали російські нелюди", - повідомив Лукашук.

Крім того, ще троє чоловіків отримали поранення.

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"21-річного хлопця госпіталізували до травматології. В нього діагностували мінно-вибухову травму, рану грудної клітини та плеча. Зараз він знаходиться у задовільному стані", - додав Лукашук.

Ще два чоловіки 45 та 35 років також отримали осколкові поранення, але не важкі. Обом надали необхідну медичну допомогу. Лікуватимуться амбулаторно.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено храм, 5 житлових будинків, 2 господарські споруди, автомобіль, 4 лінії електропередачі та газопровід", - зазначив Лукашук.

Також, протягом ночі ворог також обстріляв з артилерії Марганецьку громаду.

Обстріл Покровська

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня росіяни поцілили ракетою по багатоповерховому житловому будинку у місті Покровськ (Донецька область), є жертви. Станом на 00:30 8 січня кількість поранених та травмованих внаслідок атаки збільшилась до 57.

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