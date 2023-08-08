Серед 82 поранених двоє хлопчиків, один із них - у важкому стані.

Кількість загиблих в результаті терористичних ударів Росії по житловому будинку Покровську на Донеччині зросла до дев’яти. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, сьогодні завершилися рятувальні роботи.

"Дев’ять людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранено. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених – двоє дітей, обидва хлопці, один із них – у важкому стані", – зазначив президент у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, хлопчика, який перебуває у важкому стані, звати Микита. Йому 11 років і він навчається у 6-му класі.

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Глава держави нагадав, що під час атаки було кілька ракетних ударів. Друга атака відбулася вже тоді, коли почалася рятувальна операція.

"Таке свідоме рішення терористів – завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії – хоч би як розвивалися події, але вироки проти терористів повинні бути", – наголосив він.

Президент також відзначив учасників рятувальної операції в Покровську. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило, полковник служби цивільного захисту Вячеслав Філюшин. Працівники Нацполіції – лейтенант Олександр Чівенков і підполковник Володимир Нікулін.

"Особливо вдячний усім медикам, які працюють для людей у Покровську та інших містах Донеччини, а особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга покровської лікарні Ігоря Клімова", – додав він.

Російський удар по Покровську

Увечері 7 серпня російська терористична армія вдарила по Покровську ракетою "Іскандер". Удар припав на житлову багатоповерхівку, яка зазнала значних пошкоджень. Під завалами опинилися люди, на допомогу яким кинулися правоохоронці та рятувальники.

Вже під час ліквідації наслідків атаки – орієнтовно через півгодини після першого удару – окупанти вдарили по будинку вдруге. Внаслідок повторної атаки загинув заступник начальника ДСНС Донецької області Андрій Омельченко, який присвятив службі півжиття. Поранення отримали десятки людей, які розбирали завали, зокрема рятувальники та правоохоронці.

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