Ще одна людина зазнала поранень. Її госпіталізовано.

Після обіду російські окупанти вдарили по Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Пообіді рашисти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Поцілили по приватному підприємству. Вбили двох його працівників – 51-річну жінку та 50-річного чоловіка", - уточнив деталі Лисак.

Він додав, що ще один чоловік 49 років постраждав. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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"На ураженому об’єкті є руйнування. Наслідки атаки уточнюються", - підсумував Лисак.

Ситуація в Нікополі

Російські окупанти майже щодня обстрілюють Нікополь і район. Так, наприклад 7 травня,вночі російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь. Внаслідок атаки загинула одна людина, були постраждалі.

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