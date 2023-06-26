Після обіду російські окупанти вдарили по Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули двоє людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Пообіді рашисти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Поцілили по приватному підприємству. Вбили двох його працівників – 51-річну жінку та 50-річного чоловіка", - уточнив деталі Лисак.
Він додав, що ще один чоловік 49 років постраждав. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
"На ураженому об’єкті є руйнування. Наслідки атаки уточнюються", - підсумував Лисак.
Ситуація в Нікополі
Російські окупанти майже щодня обстрілюють Нікополь і район. Так, наприклад 7 травня,вночі російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь. Внаслідок атаки загинула одна людина, були постраждалі.