Артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто.

Російські окупанти вдарили по житлових будинках у Нікополі на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждало четверо людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Російська армія вдарила по житлових будинках у Нікополі. З-під завалів рятувальники дістали 72-річних чоловіка та жінку. Їх госпіталізували", - зазначив він.

За словами голови ОВА, ще двоє постраждалих, чоловік 87 років і 74-річна жінка, лікуватимуться вдома.

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"Артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто. Обстеження території триває", - додав Лисак.

Ситуація на Дніпропетровщіні

Дніпропетровська область регулярно потерпає від обстрілів росіян. Так, наприкінці березня загарбники атакували область дронами. Унаслідок ворожих обстрілів постраждав чоловік та було пошкоджено заклад освіти.

Також нещодавно окупанти вдарили дронами по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині - у місті зафіксували "приліт".

Як повідомляв УНІАН, 27 березня президент Володимир Зеленський відвідав Нікополь, який постійно зазнає обстрілів російськими окупантами.

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