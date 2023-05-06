Наразі наслідки російської атаки уточнюються.

Російські окупанти здійснили по Нікополю удари з "Градів" та важкої артилерії. Ворог випустив понад чотири десятки снарядів та поцілив по промисловому підприємству, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Рашисти не вгамовуються… Поранені троє працівників", - зазначив він.

За словами Лисака, йдеться про чоловіків 48, 50 та 58 років. Голова ОВА додав, що наразі наслідки російської атаки уточнюються.

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Ситуація на Дніпропетровщині

Російські терористи майже щоденно обстрілюють Нікопольський район та Нікополь зокрема. Так, 30 квітня росіяни двічі атакували місто з важкої артилерії. Тоді внаслідок ворожої атаки загинув 48-річний місцевий мешканець та ще двоє осіб постраждали.

Раніше Лисак повідомляв, що росіяни били по Марганецькій громаді Нікопольського району. Під час нещодавньої атаки окупанти випустили півтора десятки снарядів з "Граду" по території району. Минулося без постраждалих.

Крім того, цієї ночі та вранці ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками - українські військові знищили шість ворожих дронів.

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