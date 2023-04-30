У місті за сьогодні було понівечені 6 багатоповерхівок.

В неділю, 30 квітня, російські окупанти двічі атакували Нікополь на Дніпропетровщині з важкої артилерії. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок ворожої атаки є руйнування та жертви.

"Загинув 48-річний місцевий мешканець. Постраждали 46-річна жінка і 80-річний чоловік. У місті понівечені 6 багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків. А ще декілька господарчих споруд, два газопроводи, лінія електропередач. Наслідки обстрілів з’ясовуються", – повідомив він.

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Ворог також обстрілював місто зі ствольної артилерії вночі, повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Було пошкоджено 7 приватних будинків, 7 господарчих споруд, теплиця, автотранспорт, лінія електропостачання, однак жертв серед населення вдалося уникнути.

Обстріли Дніпропетровщини - останні новини

Впродовж останніх місяців російські окупанти не припиняють терор проти мешканців прифронтової Дніпетровської області України. Ударів з артилерії зазнає, зокрема, Нікопольський район. 26 квітня надвечір ворог атакував район з артилерії, постраждали двоє цивільних. 17 квітня в Нікопольському районі було поранено одну людину внаслідок ворожих обстрілів.

12 квітня Росія вдарила по Нікополю і пошкодила більше 10 приватних будинків. Постраждалих витягували з-під завалів.

Також ворог атакує регіон безпілотниками. Наприкінці березня ворожі дрони атакували Нікополь та Марганецьку громаду, внаслідок чого постраждав чоловік.

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