Голова Дніпропетровської ОВА повідомляв, що цiєї ночi ворог спрямував на область два безпiлотника.

Ворог знову атакував Дніпропетровську область дронами. Цієї ночі російські окупанти застосували два ударних безпілотника Shahed з південно-східного напрямку, інформують у Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

"Вночі 5 травня 2023 року ворог застосував два ударні БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Обидва безпілотника знищено у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід", - повідомили у ПС ЗСУ.

Раніше сьогодні, 5 травня, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що цiєї ночi ворог спрямував на Днiпропетровщину два безпiлотника.

Відео дня

"Вiйськовi з Повiтряного командування "Схiд" їх збили", - додав він.

У своєму ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що за добу захисники України знищили близько 80 одиниць різноманітної ворожої техніки, у тому числі БпЛА. Йдеться про 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Обстріли Дніпра і області - останні новини

Російські окупанти в ніч на 3 травня запустили по Дніпру дрони-камікадзе Shahed-136. Один з БПЛА потрапив в адміністративну будівлю міста.

Вночі 30 квітня російські окупанти завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждали більше як 30 людей, зокрема, п’ять дітей.

Вдень 30 квітня ворог двічі атакував Нікополь з важкої артилерії. Внаслідок ворожої атаки є руйнування та жертви.

Вас також можуть зацікавити новини: