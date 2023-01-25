Також німецька влада надала дозвіл своїм партнерам, у яких є ці танки, передати їх Києву.

Німеччина погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2, тим самим забезпечивши ЗСУ значною модернізацією вогневої потужності.

Танки німецького виробництва будуть виділені з запасів Збройних сил Бундесверу, йдеться в оприлюдненій заяві канцлера Олафа Шольца. Згідно з його заявою, Німеччина також надала дозвіл союзникам на поставку танків Leopard 2 німецького виробництва в Україну.

"Це рішення відповідає нашій лінії підтримки України в міру наших можливостей", - йдеться в заяві Шольца. "Ми діємо таким чином, який тісно узгоджений і скоординований на міжнародному рівні".

Нагадаємо, довгий час німецький канцлер відмовлявся постачати Україні ці танки з остраху, що це спровокує новий виток агресії російського президента Володимира Путіна. Канцлер стверджував, що будь-яке рішення має бути узгоджене з союзниками по НАТО, і, зважаючи на все, чекав, коли США ухвалять рішення відправити Україні свої танки M1 Abrams.

Зазначимо, що адміністрація президента Джо Байдена сьогодні оголосить про передачу Україні М1 Abrams, відкинувши аргументи про те, що ці танки споживають надто багато палива і складені в експлуатації.

Танки Leopard для України

Епопея з наданням цих німецьких танків Україні тривала не один місяць. Позитивного рішення чекали 19 січня за підсумками зустрічі на авіабазі Рамштайн. Однак тоді Німеччина оголосила, що поки не готова до постачання. Повідомлялося, що союзники тоді мали з цього приводу великі дискусії, які не ознаменувалися якимось загальним рішенням.

Водночас Захід на чолі зі США та Польщею продовжував працювати з німецьким урядом щодо можливості передачі Україні Leopard.

22 січня стало відомо, що Польща готується розпочати навчання українських танкістів використанню танків Leopard 2. Тоді влада Польщі заявила, що українські офіцери та сержанти навчатимуться на польських танках, а також на танках інших партнерів, "оскільки немає часу чекати".

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