Також Резніков висловив задоволення зустріччю в Рамштайні.

Навчання українських військових користуванню танками Leopard 2 почнеться, незважаючи на те, що рішення про їх надання Україні поки не прийнято.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки". За його словами, українські військові пройдуть навчання на новій техніці в Польщі.

"Держави, які мають танки Leopard 2, можуть почати навчання наших танкістів. Ми почнемо з цього і будемо йти далі. Сподіваюся Німеччина проведе внутрішні консультації і прийме рішення про передачу танків. Я налаштований оптимістично, оскільки перший крок вже є", - поділився Резніков.

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При цьому він зазначив, що звичайно, всі розуміють, що вивчення складних систем озброєння вимагає часу, але українські військові довели, що можуть швидко освоювати нові системи – від артилерії до безпілотних літальних апаратів.

"Наприклад, навчання за системами Patriot буде проведено в рекордно короткі терміни: наші підрозділи вже прибули в США і почали підготовку. Це дозволить нашим підрозділам бути готовими до оборони на випадок, якщо Росія спробує повторити наступ навесні", - зазначив міністр.

Крім того, він висловив задоволення результатами зустрічі в Рамштайні. "Ключовими моментами цієї зустрічі були єдність у термінах доставки допомоги та підвищенні можливостей ЗСУ продовжувати контрнаступальні операції для звільнення окупованих територій", - зазначив він.

Резніков додав, що всі раніше оголошені пакети військової допомоги були підтверджені, а деякі нові пакети обговорювалися за закритими дверима. "Я поки не маю права оголошувати про них. Це надихає. Я дуже задоволений", - зазначив міністр оборони.

Зустріч в Раштайне: деталі

20 січня за підсумками зустрічі на авіабазі Рамштайн було оголошено, що Німеччина не наважилася надати Україні танки Leopard 2.

Реагуючи на це президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 січня сказав, що Україні доведеться боротися за забезпечення поставок сучасної важкої бронетехніки. "З кожним днем ми робимо все більш очевидним, що альтернативи прийняттю рішення про танки немає", - сказав він.

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