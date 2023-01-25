За даними ЗМІ, оголошення може бути зроблено вже сьогодні.

Влада США готує офіційне оголошення про постачання в Україну танків американського виробництва M1 Abrams.

Цю інформацію "Голосу Америки" підтвердив представник адміністрації президента Джо Байдена. Танки будуть закуплені в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI), це означає, що їх візьмуть не з запасів Пентагону, додало джерело.

Інші джерела в адміністрації звернули увагу на те, що це рішення прийнято всього через кілька днів після того, як Вашингтон висловився проти таких поставок, незважаючи на прохання Києва.

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Третє джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що США можуть поставити близько 30 танків M1 Abrams в найближчі кілька місяців.

Офіційні особи на умовах анонімності, заявили, що оголошення можуть зробити вже сьогодні.

Нагадаємо, представники адміністрації президента раніше заявляли, що M1 Abram складно обслуговувати, процес навчання їх використанню займе багато часу, також ці танки споживають багато палива. На що Україна відповідала, що західні танки забезпечать ЗСУ більшою мобільністю і захистом перед новим російським наступом. Нові танки також допоможуть деокупувати захоплені росіянами території.

Як зазначило видання, поява інформації про пом'якшення позиції США відбулося відразу після того, як Німеччина дозволила відправку танків Leopard Україні. Джерело, знайоме з питанням, сказало, що це взаємопов'язані рішення.

Західні танки для України

24 січня німецькі ЗМІ повідомили про готовність канцлера Олафа Шольца передати Україні танки Leopard 2.

Потім з'явилася інформування, що США теж оголосять про відправку в Україну танків Abrams.

Раніше Володимир Зеленський заявляти, що Україна "придивляється до Abrams".

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