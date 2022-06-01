Поставка планується до кінця червня.

Німеччина має намір поставити Україні чотири установки реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) із запасів бундесверу.

Про це повідомило агентство DPA з посиланням на урядові джерела.

Поставка планується до кінця червня. Вона узгоджена з представниками США, які займуться навчанням українських військових. Джерела в уряді не назвали конкретну модель РСЗВ, але ймовірно, це будуть модернізовані американські системи MARS II.

"Досі ми поставили понад 15 млн патронів, 100 тис. ручних гранат, понад 5 тис. протитанкових мін", - сказав канцлер, виступаючи в Бундестазі.

Крім того, Шольц заявив, що уряд країни прийняв рішення передати Україні системи ППО IRIS-T - найбільш сучасне озброєння такого класу, наявне в Німеччини.

Також Шольц згадав про намір країни поставити Україні РЛС контрбатарейної боротьби.

За словами канцлера, одночасно Німеччина проводить відповідні обміни зброєю з іншими країнами ЄС - вони постачають Україні зброю старого зразка, а Німеччина надає цим державам заміну.

"Разом з Данією за бажанням України ми поставили 54 модернізованих броньованих транспортерів. В ході першого обміну з нашими чеськими друзями Україна отримає спочатку 20 танків Т-72. Ми забезпечимо Чехії заміну", - розповів канцлер.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україні все ж планують поставити озброєння для боротьби з російськими окупантами. Йдеться про системи протиповітряної оборони.

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