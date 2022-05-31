Вона запевнила, що робитиме все для того, щоб Україні якнайшвидше було надано статус країни-кандидата на вступ до ЄС.

Президент Словаччини Зузана Чапутова повідомила про постачання до України найближчим часом гаубиць Zuzana.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на засіданні Верховної Ради, вона зазначила, що окупантів із України "не виженуть наші пакунки з ліками та продуктами", потрібна військова техніка та спорядження.

"Нещодавно це була система оборони С-300, розмінувальна техніка та боєприпаси, незабаром будуть гаубиці Zuzana. Про це ми також говоримо й з нашими партнерами та союзниками, що Україні потрібна не лише гуманітарна, але військова допомога", - сказала Чапутова.

За її словами, також місяць тому українській прокуратурі та експертам почали допомагати судові експерти та поліцейські зі Словаччини документувати злочини, які Росія скоїла в Україні.

"Ми також допоможемо вам в експорті зерна та інших товарів, які сьогодні режим Путіна цинічно конфіскує або блокує в українських портах. Він сподівається, що це ще більше зламає вас економічно та послабить рішучість вільного світу санкціонувати агресію Росії, погрожуючи глобальним дефіцитом продовольства", - наголосила президент.

За її словами, Путін своїми діями досяг протилежного, бо сьогодні весь світ бачить, хто шантажує та на кого нападають.

Чапутова наголосила, що вірить у перемогу України у цій війні, а Росія має заплатити за свою величезну помилку.

"Тих, хто сьогодні закликає припинити військову допомогу Україні, закликає до вашої капітуляції, тих, хто вважає, що примирення можливе навіть без виведення російський військ, нічому не навчила історія — 1938, 1968 чи 2014 років. А тим, хто сьогодні закликає до збереження обличчя Володимира Путіна, рекомендую прочитати біографічну книгу про нього "Чоловік без обличчя", - заявила вона.

Президент Словаччини також зазначила, що сьогодні продовжуються дебати щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.

"Відповідь для нас і для вас зрозуміла. Україна належить до Європейського Союзу та буде його частиною. Словаччина та я особисто зробимо все, щоби це сталося якнайшвидше, і я продовжуватиму говорити про це з нашими європейськими лідерами", - запевнила вона.

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