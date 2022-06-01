Йдеться про ракети класу "повітря-повітря" IRIS-T.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україні все ж планують поставити озброєння для боротьби з російськими окупантами. Йдеться про системи протиповітряної оборони.

Про це пише Deutsche Welle.

Відповідну заяву Шольц зробив під час свого виступу в Бундестазі. За його словами, за допомогою ракет класу "повітря-повітря" можна відбивати атаки бойових літаків, вертольотів, крилатих ракет, реактивну артилерію, безпілотники та інше.

Крім того, Київ отримає від Берліна радар стеження, здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Німеччина вже передала Україні:

15 тонн боєприпасів;

100 тисяч ручних гранат;

понад 5 тисяч протитанкових мін.

Як раніше повідомляв УНІАН, німецьке видання Welt опублікувало документи, в яких вказується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився постачати Україні важке озброєння на зразок танків і бронетранспортерів, посилаючись на угоди з союзниками по НАТО. Водночас країна з кінця березня майже не поставляла і легких озброєнь.

За даними української сторони, остання постачання зенітної та протитанкової зброї з Німеччини відбулася більше двох місяців тому-25 березня. Допомога містила 2 тисяч ракет Panzerfaust 3 і 1,5 тисячі зенітних ракет "Стріла". При цьому потреба в цих боєприпасах все ще залишалася. Також бійцям потрібні були протикорабельні ракети типу "Гарпун".

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