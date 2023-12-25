Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов побажав українцям у 2024 році завдати Росії "нищівної поразки" на полі бою в рамках свого різдвяного привітання.
За словами Буданова, терористично-окупаційний режим ворога ніколи не зможе втілити свій план та знищити українську державність, знищити традиції України, змінити ідентичність нашого народу.
"Українці - сильна нація, яка здатна здолати все на шляху до своєї свободи й незалежності", - акцентував Буданов.
Очільник ГУР попередив, що 2024 рік стане для України періодом продовження боротьби, тож зустрічати його нація буде, "завдаючи нищівної поразки" окупантам.
"Тож нехай Різдвяна Зірка додасть нам наснаги й невичерпної енергії для боротьби з ворогом, а рік, у який ми вступаємо, принесе Україні довгоочікувану Перемогу", - резюмував Буданов.
В Україні святкують Різдво - ЗСУ незабарилися з подарунком
В понеділок, 25 грудня, Україна вперше за свою незалежність офіційно святкує Різдво саме в цю дату. Для святкового настрою Збройні сили України подарували нації особливий подарунок: новину про знищення ще двох винищувачів РФ - Су-34 та Су-30.
Зазначимо, що це не перше привітання від захисників. 22 грудня Україна також змогла за день ліквідувати три винищувачі РФ Су-34. Наразі ворог стурбований та використовує розвідку, щоб з'ясувати, з якої зброї літаки знищили.