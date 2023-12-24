Вони шукають зброю, якою Україна відправила літаки у "вічний політ".

Армія РФ активізувала розвідку й вишукує, чим Україна змогла збити одразу три її винищувачі Су-34 22 грудня.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Противник зараз намагається розвідати якомога більше, зібрати інформацію в тих регіонах південних, де відбулося збиття російських винищувачів. Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у "вічний політ", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що таким чином противником значно менше застосовуються авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби. Зокрема, на Херсонському напрямку.

"Фактично це одиничні випадки", - підкреслив Ігнат.

За його словами, ворог вже зрозумів, що наші системи, зокрема надані партнерами далекобійні системи, можуть з'являтися на різних напрямках.

"Не лише там, де зазнали цієї історії російські Су-34. Це і Одещина, випадки були, знаємо і Брянський напрямок. Можемо проводити такі операції, маю на увазі Повітряні сили, на різних напрямках. Питання лише в тому, щоб було більше цих систем", - пояснив речник Повітряних сил.

Як Україна збила одразу три Су-34 за день

22 грудня опівдні на Південному напрямку російські загарбники втратили три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що серія дописів під рубрикою "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продовжується. За словами Олещука, на шматку одного із "Шахедів", збитого українською ППО в ніч на 22 грудня залишилося письмове послання від окупантів із побажанням "здохнути".

Згодом Ігнат уточнив, що операцію спланував командувач Повітряних сил. При цьому нагадав, що раніше була інша "блискуче спланована операція". "Ви знаєте, було на півночі, коли знищили одразу три гелікоптери і два російських літаки, а також в Одеській області двічі знищувались російські "сушки". І цього разу одразу три літаки на південному напрямку. Такого давно не було. Су-34 давно не попадав у нашу позитивну статистику", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що таких літаків у ворога десятки і вони їх продовжують виготовляти.

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