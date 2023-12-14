Новосформована російська 104 гвардійська повітряно-десантна дивізія зазнала надзвичайно важких втрат.

Новостворена дивізія російських загарбницьких військ не змогла вибити український плацдарм на лівому березі Херсонщини.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі (X) Twitter, посилаючись на дані розвідки.

"На початку грудня 2023 року, досить імовірно, що новосформована 104 гвардійська повітряно-десантна дивізія (російських повітряних сил "ВДВ") понесла надзвичайно важких втрат і зазнала провалу у досягненні її цілей під час бойового дебюту у Херсонській області", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, операція відбулася після того, як ця дивізія долучилась до російських сил "групи Дніпро" і спробувала вибити український плацдарм біля села Кринки на лівому березі річки Дніпро.

Як відзначає розвідка, за повідомленнями, ця дивізія слабо підтримувалася артилерією та авіацією, коли досить імовірно, що більшість солдатів не мали досвіду.

Після цього інциденту, російські "військові блогери" закликали генерал-полковника і командира сил "групи Дніпро" Михайла Теплинського піти у відставку.

"Це удар по репутації Теплинського як одного з найбільш здатних російських польових командирів у війні: у своїй звичайній ролі він ще й є генералом, який здійснює командування повітрянодесантними військами", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - що відбувається на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, нещодавно начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Попри ворожі штурми, жодної позиції не здано. Українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу. Водночас артилеристи надають серйозну підтримку захисникам, які тримають позиції на лівому березі. Результативним є і використання аеророзвідки та ударних дронів, хоча останніми днями ускладнилися погодні умови.

Росіяни зосередили на лівобережжі Дніпра кілька десятків тисяч озброєних людей.

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