Росіяни зосередили на лівобережжі Дніпра кілька десятків тисяч озброєних людей.

Українські захисники продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Попри ворожі штурми, жодної позиції не здано.

Про це розповіла в ефірі телеканалу FREEДОМ розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що висадка бійців на лівий берег була серйозною частиною великої і масштабної бойової операції.

"Ми розуміли, що утримання позицій, протидія силам ворога, які він зосередив на лівому березі, буде складна і кровопролитна робота. Проте мужністю наших бійців можна захоплюватися. Позиції утримані, жодної не здано, попри те, що ворог час від часу продовжує штурмувати позиції і намагатися вибивати нас із зайнятих територій", – зауважила вона.

Українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу. Водночас артилеристи надають серйозну підтримку захисникам, які тримають позиції на лівому березі. Результативним є і використання аеророзвідки та ударних дронів, хоча останніми днями ускладнилися погодні умови. За словами Гуменюк, це вносить корективи в бойову роботу.

Зазначається, що росіяни зосередили на лівобережжі Дніпра кілька десятків тисяч озброєних людей. Крім того, там багато техніки та озброєння.

"З огляду на те, що в абсолюті поки що нам не вдається обрізати логістику з великим хабом ресурсів людських і технічних, який вони створили на Кримському півострові. Хоча вона дуже серйозно уповільнена, пошкоджена, і забезпечення, яке неможливо підтримувати регулярно, безпосередньо відображається і на морально-психологічному стані особового складу. Там постійно виникають міжусобні сутички, з’ясування стосунків, хто більш героїзований, утриматися їм усім важко", – додала Гуменюк.

Наразі основна маса окупантів тяжіє до того, щоб закріпитися на так званому другому рубежі оборони, де є залізобетонні конструкції. Крім того, фактично щодня відбувається ліквідація чималої кількості російських загарбників.

"За останні дні це 11, 14, 12 військовослужбовців. Це дані, які нам вдається підтвердити. Також нам вдається знищувати танки і бронетехніку, броньовані машини десанту і піхоти. Хоча останнім часом спостерігаємо, що ворог значно економить на техніці. Якщо й ідуть на штурм, то в пішому порядку", – констатувала вона.

Війна в Україні: ситуація на передовій

За поточну добу відбулося майже 90 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками на фронті, повідомили в Генштабі ЗСУ. Росіяни атакували, зокрема, на Бахмутському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Тим часом українська авіація та підрозділи ракетних військ завдали влучних ударів по позиціях росіян. Так, авіація вдарила по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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