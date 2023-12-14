Ці машини ремонтували із залученням волонтерів та ремонтників ЗСУ.

Українські підрозділи отримали партію трофейної техніки та озброєння, яке окупанти кинули, поспішно тікаючи під час звільнення Херсонщини в 2022 році.

Як повідомляє телестудія "Бриз" Міноборони України, воїнам передали партію, до якої увійшли кілька БМП-1АМ "Басурманин", БМП-2 та БМД-2, гармати Д-44і кілька МТ-ЛБу, які були конвертовані у санітарний варіант.

Трофеї відновили фахівці 31-го окремого ремонтно-відновлювального полку зі складу ОК "Південь". Ремонт цих машин відбувався із залученням допомоги волонтерів. Наразі ремонтники ЗСУ працюють над відновленням ще однієї партії "російського ленд-лізу".

Як зазначає військовий портал Defense Express, все вищенаведене ілюструє, що процес відновлення трофейної бронетехніки- це трудомісткий і тривалий процес, який може займати мінімум кілька місяців. Через що кількість фактично наявної техніки в строю ЗСУ виявився в рази меншим за очікувані цифри, наведені у відкритих джерелах.

На кінець серпня 2023 року, за офіційними даними ЗСУ, в строю налічувалося лише 837 одиниць трофейної техніки, із яких 5% були несправні, але придатні до ремонту. І це все на тлі того, що за підрахунками авторів Oryx, наші бійці в боях проти ворога захопили начебто не тільки 549 танків, але й майже 1000 ББМ різних типів та призначення, 125 інженерних машин різних типів, 96 буксируваних гармат, 107 САУ та 52 РСЗВ тощо.

"Коли ворог кидає техніку на полі бою, то доволі наївно очікувати, що це – одразу готові до застосування та справді зразки, скоріше навпаки. Тому процес ремонту може тривати мінімум кілька місяців, з поправкою на те, що треба ще знайти недостаючі комплектуючі", - зазначає портал.

Трофейна російська техніка

За час повномасштабної війни ЗСУ захопили багато російської техніки в якості трофеїв. У більшості випадків це техніка, що вийшла з ладу і яку ще потрібно довести до ладу, щоб використовувати. Наприклад, днями з річки під Черніговом виловили російський танк, який тепер доведеться ремонтувати перед відправкою на фронт.

Іноді трофеями ЗСУ стають по-справжньому рідкісні і цінні зразки російської бойової техніки. Такою зокрема є важка вогнеметна установка "Солнцепек". Зараз одна така машина використовується проти самих же російських окупантів.

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