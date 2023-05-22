Це далеко не перший успішний рейд РДК по прикордонних регіонах РФ.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" здійснили нові рейди по населених пунктах в Брянській і Бєлгородській областях Росії.

На відео, опублікованому в Телеграм-каналі корпусу, видно покажчики населених пунктів-Любимівка (Білгородська область) Безлюдівка і Чуровичі (Брянська область).

Водночас, бійці легіону "Свобода Росії" закликали жителів прикордонних регіонів рф залишатися вдома, не чинити опір і не боятися, і відзначили, що "свобода вже близько".

Відео дня

У відео, розміщеному в Telegram легіону, бійці закликали росіян боротися за свою свободу.

"Ми такі ж люди як і ви. Ми хочемо, щоб наші діти росли в мирі і були вільними людьми. Щоб вони могли подорожувати, вчитися і просто були счсастліви у вільній країні. Але цьому немає місця в сучасній путінській Росії", - йдеться у відеозверненні і наголошується що "диктатурі Кремля прийшов кінець".

Бійці легіону також подякували тим, хто їх підтримує, "хто відправляє донати і "палить там, де треба".

"Будьте сміливими і не бійтеся, тому що ми повертаємося додому. Росія буде вільною", - заявили вони у відео.

Рейди ДРГ по прикордонних областях Росії

Це не перший рейд РДК по прикордонних регіонах Росії. Зокрема, про останню спробу прориву влада РФ заявляла 20 травня. У квітні бійці РДК також змогли проникнути в Брянську область Росії, і навіть поспілкуватися з місцевими жителями.

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